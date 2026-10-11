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हरिद्वार: मिस्सरपुर में शिव मंदिर की दीवार तोड़कर अंदर घुसा ट्रैक्टर

Alka Tyagi

Updated Sun, 11 Oct 2026 02:16 PM IST Updated Sun, 11 Oct 2026 02:16 PM IST







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हरिद्वार के मिस्सरपुर में सुबह एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर शिव मंदिर की दीवार तोड़कर अंदर घुस गया। गनीमत रही कि इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं लगी है ... और पढ़ें

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