{"_id":"6ac34c8f268eef6eee049caf","slug":"video-cavits-ladies-club-hosts-dandiya-meet-at-alexander-club-in-meerut-2026-10-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"मेरठ: अलेक्जेंडर क्लब में कैविट्स लेडीज क्लब की डांडिया मीटिंग, सदस्यों ने जमकर किया डांडिया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मेरठ: अलेक्जेंडर क्लब में कैविट्स लेडीज क्लब की डांडिया मीटिंग, सदस्यों ने जमकर किया डांडिया

Dimple Sirohi

Updated Mon, 05 Oct 2026 12:36 PM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 12:36 PM IST







Link Copied



मेरठ के अलेक्जेंडर क्लब में शनिवार को कैविट्स लेडीज क्लब की डांडिया मीटिंग धूमधाम से आयोजित हुई। कार्यक्रम में गुजराती थीम पर ड्रेस कोड रखा गया। क्लब अध्यक्ष डॉ. कविता जैन ने सभी का स्वागत किया। होस्ट रितू, ममता और रश्मि ने गेम्स खिलाए और उपहार वितरित किए। सदस्यों ने डांडिया खेलकर कार्यक्रम का आनंद लिया। ... और पढ़ें

विज्ञापन