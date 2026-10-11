कानपुर: कल्याणपुर के मकसूदाबाद में सरकारी पैसों की बर्बादी, अनुपयोगी पड़े हैं कंपोस्ट खाद के गड्ढे

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कल्याणपुर ब्लॉक के मकसूदाबाद गांव में सब्जी मंडी के पास बनाए गए जैविक खाद के गड्ढे अनुपयोगी साबित हो रहे हैं। गड्ढों में पॉलीथिन और खाली प्लास्टिक की बोतलों के अलावा खरपतवार बरसाती पानी में सड़ रहा है। बता दें कि सरकार ने लाखों रुपये खर्च करके प्रत्येक ग्राम पंचायत में किसानों को अनुदान जारी करके ये कंपोस्ट खाद के गड्ढे बनवाए थे।

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