कानपुर: नवरात्रि का चौथा दिन, घाटमपुर के मां कूष्मांडा मंदिर में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़

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घाटमपुर में शारदीय नवरात्रि के चौथे दिन मां कूष्मांडा के दर्शन के लिए मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। कस्बा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भारी संख्या में भक्त माता के दरबार में पहुंच रहे हैं। वहीं, आज शाम को भव्य दीपदान कार्यक्रम का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है।

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