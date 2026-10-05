बाराबंकी में चाय पीने उतरे थे युवक, कार बन गई आग का गोला; धू-धू कर जली

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बाराबंकी में सतरिख नाका के पास रविवार आधी रात करीब 1:15 सड़क किनारे खड़ी कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते कार आग का गोला बन गई। अफरातफरी के बीच लोगों ने फायर बिग्रेड को सूचना दी। करीब एक घंटे बाद आग पर काबू पाया जा सका। पुलिस के अनुसार कार लखनऊ की ओर से आई और उसमें बैठे दो युवक नाका सतरिख के पास कार खड़ी कर चाय पीने लजगे। इसी दौरान कार से आग की लपटें उठने लगी। कोतवाल सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि जांच की जा रही है। कार मो. माज नासिर के नाम दर्ज है।

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