वीडियो डेस्क, अमर उजाला, शिमला/सोलन Published by: अरविन्द ठाकुर Updated Wed, 24 Nov 2021 06:17 PM IST

काम में लेटलतीफी पर नाराज हुए Himachal Pradesh Chief Electoral Officer C. Palrasu ने Tehsildar Election को खरी-खोटी सुनाई। C. Palrasu ने कहा कि कहा- क्या lahaul spiti जाओगे? Bilaspur वालों से सीखो कैसे काम करते हैं। Chief Electoral Officer C. Palrasu Solan में निर्माणाधीन EVM warehouse का निरीक्षण करने पहुंचे थे।