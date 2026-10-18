{"_id":"6ad44ba8e6207391120b30e1","slug":"warning-issued-for-rain-and-strong-winds-in-several-districts-of-rajasthan-today-a-western-disturbance-will-b-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"राजस्थान में आज कई जिलों में बारिश-तेज हवाओं की चेतावनी, 23-24 अक्टूबर को फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजस्थान में आज कई जिलों में बारिश-तेज हवाओं की चेतावनी, 23-24 अक्टूबर को फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ

Video Published by: Published by: सोनम मिश्रा Updated Sun, 18 Oct 2026 10:01 AM IST







Link Copied



राजस्थान में आज कई जिलों में बारिश-तेज हवाओं की चेतावनी, 23-24 अक्टूबर को फिर सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ

विज्ञापन