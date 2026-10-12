{"_id":"6acc8f5bad8b82fd1e043c36","slug":"video-patients-distressed-due-to-unavailability-of-full-medication-at-mohali-civil-hospital-2026-10-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोहाली सिविल अस्पताल में पूरी दवा नहीं मिलने से मरीज परेशान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मोहाली फेज-6 स्थित सिविल अस्पताल में मरीजों को दवा की दुकान पर डॉक्टरों की लिखी सभी दवाइयां नहीं मिल पा रही हैं। मरीजों का कहना है कि कई दवाइयां बाहर की दुकानों से खरीदनी पड़ती हैं। महंगी दवाइयां बाहर से खरीदने के कारण इलाज का खर्च बढ़ रहा है। मरीजों को दवाइयों के लिए बाहर की दुकानों के चक्कर भी लगाने पड़ते हैं। मरीजों ने अस्पताल में जरूरी दवाइयां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने की मांग की है।

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