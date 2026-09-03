{"_id":"6a98fca44ea0ae9444078679","slug":"video-cctv-footage-of-a-robbery-targeting-a-businessman-in-jalandhar-has-surfaced-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"जालंधर में व्यापारी से लूट का सीसीटीवी आया सामने","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

जालंधर में भाटिया इलेक्ट्रिक स्टोर के मालिक से करीब 10 लाख रुपये की लूट का मामला सामने आया है। पुलिस के अनुसार, घटना बुधवार शाम करीब साढ़े आठ बजे थाना डिवीजन नंबर-4 के अंतर्गत केसरी पेट्रोल पंप के बाहर हुई। जानकारी के मुताबिक, सरण पाल सिंह दुकान से घर जा रहे थे। रास्ते में पीएनबी चौक रेड लाइट के पास उनकी कार का टायर पंचर हो गया, जिसके बाद वह केसरी पेट्रोल पंप पर पंचर लगवाने के लिए रुके। जैसे ही वह कार से उतरकर टायर देखने के लिए पीछे गए। इसी दौरान एक व्यक्ति कार की सीट पर रखा नकदी से भरा बैग लेकर फरार हो गया। बैग में करीब 10 लाख रुपये होने की बात सामने आई है।

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