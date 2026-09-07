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Panipat News: आरपीएफ ने दो युवकों को पेंड्रोल क्लिप चोरी करते किया गिरफ्तार

Mon, 07 Sep 2026 02:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:47 AM IST
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RPF arrested two youths for stealing Pandrol clips.
पानीपत। रेलवे सुरक्षा बल ने रेलवे ट्रैक पर पेंड्रोल क्लिप चोरी करते दो आरोपियाें मुखीजा कालोनी निवासी सचिन कुमार और महावीर कालोनी निवासी आवेश को गिरफ्तार किया। आरोपियोंं ने 31 अगस्त और एक सितंबर को स्टेशन पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन से तार काटने की वारदात को भी स्वीकार किया है। आरपीएफ ने दोनों आरोपियोंं के कब्जे से 16 पेंड्रोल क्लिप बरामद की हैं, जिनकी कीमत लगभग 1600 रुपये बताई जा रही है।
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आरपीएफ थाना प्रभारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि शनिवार को उनकी एक टीम गोहाना पुल की तरफ गश्त कर रही थी। इस दौरान मिली गुप्त सूचना पर रेलवे ट्रैक से सामान चोरी करने वाले दो युवकों को काबू किया। आरोपियोंं की जांच में उनमें सचिन के पास 12 व आवेश के पास से चार पेंड्रोल क्लिप बरामद हुई। आरपीएफ ने दोनों आरोपियोंं को रविवार को न्यायालय में पेश किया जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। ब्यूरो
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