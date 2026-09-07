एमपी: मां से गाली-गलौज पर भड़का बड़ा भाई, छोटे भाई पर कुल्हाड़ी से किया हमला; खाने का विवाद हत्या में बदला

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पुलिस के अनुसार, घटना शनिवार रात करीब 10 बजे ग्राम सिहोरा ढाना में हुई। 30 वर्षीय दीपक पिता सरदार मर्सकोले और उसका बड़ा भाई रामलखन उर्फ हेमराज मर्सकोले घर पर थे। मां ने दोनों के लिए खाना बनाया था। इसी दौरान दीपक का मां से विवाद हो गया और उसने गाली-गलौज शुरू कर दी। बड़े भाई ने इसका विरोध किया। दोनों भाइयों के बीच बहस होने लगी। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि रामलखन ने धारदार कुल्हाड़ी से दीपक पर हमला कर दिया।पुलिस के मुताबिक, कुल्हाड़ी के हमले में दीपक के बाएं कान के आगे और पीछे, गर्दन तथा सिर में चोटें आईं। वारदात के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। परिजनों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और आरोपी को तत्काल हिरासत में ले लिया। पुलिस ने घटनास्थल की जांच करने के साथ ही शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मामले में घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं।ये भी पढ़ें-चौरई थाना प्रभारी मोहन सिंह मर्सकोले ने बताया कि प्रारंभिक जांच में मां और खाने को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद की बात सामने आई है। विवाद के दौरान रामलखन ने धारदार कुल्हाड़ी से दीपक पर हमला किया, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 103(1) के तहत हत्या का मामला दर्ज किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे सोमवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा।घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि घर के छोटे-मोटे विवाद जब गुस्से और आवेश में बदलते हैं तो उसका परिणाम कितना भयावह हो सकता है। जिस घर में मां ने दोनों बेटों के लिए खाना बनाया था, वहीं कुछ देर बाद एक भाई की जान चली गई और दूसरा भाई हत्या के आरोप में जेल पहुंच गया।