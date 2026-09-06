सड़क पर दरिंदगी: मां के साथ आई थी इलाज कराने, नाबालिग को उठा ले गए तीन युवक; दुष्कर्मियों तक नहीं पहुंची पुलिस

सीतामढ़ी जिले से एक बेहद शर्मनाक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। नगर थाना क्षेत्र के भासर पिकेट अंतर्गत इलाके में इलाज कराने आई एक नाबालिग किशोरी के साथ तीन युवकों द्वारा सामूहिक दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़िता मूल रूप से जिले के रीगा थाना क्षेत्र की रहने वाली है। घटना के बाद बदहवास स्थिति में मां अपनी पीड़िता बेटी को लेकर तुरंत नगर थाने पहुंची और पुलिस से न्याय की गुहार लगाई। पुलिस ने मामले की गंभीरता और संवेदनशीलता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की और पीड़िता को तुरंत इलाज व मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया।

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प्राप्त जानकारी के अनुसार, पीड़िता अपनी मां के साथ अपना इलाज कराने सीतामढ़ी शहर आई हुई थी। इसी दौरान लड़की रास्ता भटककर भासर पिकेट की ओर चली गई, जहां कुछ असामाजिक तत्वों की नजर उस पर पड़ गई। परिजनों का आरोप है कि वहां मौजूद बदमाशों ने किशोरी को जबरन एक टेंपो में बैठाया और सुनसान सरेह की तरफ ले गए। इसके बाद सुनसान जगह का फायदा उठाकर तीन युवकों ने बारी-बारी से उसके साथ दरिंदगी की। इस घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी पीड़िता को उसी बदहवास हालत में छोड़कर मौके से फरार हो गए।घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस प्रशासन और महकमे में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी मिलते ही सदर डीएसपी समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी तुरंत सदर अस्पताल पहुंचे। अधिकारियों ने पीड़िता और उसकी मां से घटना की पूरी जानकारी ली और उनका हौसला बंधाया। इसके साथ ही पुलिस की एक विशेष टीम ने तुरंत घटनास्थल का मुआयना किया और वहां से जरूरी भौतिक साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने पीड़िता का आधिकारिक बयान दर्ज कर लिया है और डॉक्टरों ने भी जांच कर उसे घर भेज दिया। पुलिस प्रशासन ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान शुरू कर दिया है, हालांकि अब तक कुछ हासिल नहीं हुआ है। पुलिस आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और स्थानीय सूत्रों की मदद से आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। अधिकारियों का कहना है कि घटना से जुड़े सभी तकनीकी व अन्य पहलुओं की गहन जांच की जा रही है।