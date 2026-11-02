फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Punjab ›   Jalandhar News ›   Armed individuals attack retired AIG’s home in Jalandhar; CCTV footage goes viral

जालंधर में रिटायर्ड एआईजी के घर हथियारबंद लोगों का हमला, सीसीटीवी फुटेज वायरल

Mon, 02 Nov 2026 11:55 AM IST
Nivedita
Nivedita Nivedita
Updated Mon, 02 Nov 2026 11:55 AM IST
Armed individuals attack retired AIG’s home in Jalandhar; CCTV footage goes viral
जालंधर के गणेश नगर इलाके में रिटायर्ड एआईजी गुरनाम सिंह पर हमले का मामला सामने आया है। आरोप है कि उनके पड़ोसी कुलवंत राय ने अपने 4 से 5 साथियों के साथ मिलकर उन पर हमला कर दिया। घटना की सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार, रविवार दोपहर करीब 3:40 बजे रिटायर्ड एआईजी गुरनाम सिंह अपने घर के बाहर खड़े थे। इसी दौरान आरोप है कि कुलवंत राय अपने साथियों के साथ वहां पहुंचा और उन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि हमलावरों के पास हथियार भी थे। वायरल सीसीटीवी फुटेज में 4 से 5 लोग रिटायर्ड एआईजी के साथ मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। घटना के समय उनकी पत्नी भी मौके पर मौजूद थीं और पूरी वारदात कैमरे में कैद हो गई। घटना के बाद गुरनाम सिंह ने थाना रामा मंडी में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस का कहना है कि शिकायत के आधार पर मामले की जांच की जा रही है। जांच के बाद तथ्यों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

जालंधर में नगर कीर्तन के पोस्टर फाड़ने के आरोप में एक युवक गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज से मिला सुराग

Youth arrested in Jalandhar for tearing posters of a Nagar Kirtan
Jalandhar
01 Nov 2026

कर्ज माफी और KCC लिमिट बढ़ाने के दावे पर जाखड़ का निशाना, बोले- किसानों को नहीं मिला लाभ

Jakhar takes aim at claims regarding loan waivers and the increase in KCC limits, stating that farmers have not received any benefit.
Jalandhar
31 Oct 2026

जालंधर में नशा तस्करों के ठिकानों पर पुलिस की दबिश, राजनगर में चलाया विशेष अभियान

Police raid drug traffickers' hideouts in Jalandhar; special operation conducted in Rajnagar
Jalandhar
31 Oct 2026

करतारपुर में बढ़ई के घर पर 40-50 युवकों ने बोला धावा, ईंट-पत्थर और कृपाणों से हमला

40–50 youths stormed a carpenter’s house in Kartarpur, attacking with bricks
Jalandhar
31 Oct 2026

जालंधर के गांव पूरनपुर में कई एकड़ में नाड़ को लगाई आग

Stubble set on fire across several acres in Puranpur village, Jalandhar
Jalandhar
31 Oct 2026
विज्ञापन

जालंधर में नशा तस्करी के आरोपी के घर पर चला बुलडोजर

Bulldozer used on house of an accused drug trafficker 70 year old house demolished in Jalandhar
Jalandhar
30 Oct 2026

जालंधर में धमकी के बाद रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी

Security tightened at Jalandhar railway station following a threat
Jalandhar
30 Oct 2026
विज्ञापन

जालंधर में आंखों के साथ पर्यावरण की भी रखवाली करेंगे नेत्र चिकित्सक

In Jalandhar, eye specialists will look after the environment as well as people's eyes.
Jalandhar
30 Oct 2026

जालंधर: पूर्व सीएम चन्नी ने सीएम भगवंत मान पर बोला हमला, कहा- पंजाब में चल रहा माफिया राज

Former CM Channi launches an attack on CM Bhagwant Mann
Jalandhar
29 Oct 2026

जालंधर में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर मजदूर को डराया, नशा तस्करी का आरोप लगाकर 3,200 रुपए लेकर फरार

In Jalandhar, a laborer was intimidated by someone posing as a police officer.
Jalandhar
29 Oct 2026

जालंधर की रामा मंडी में चेन स्नेचिंग, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई वारदात

Snatching from a woman in Jalandhar
Jalandhar
29 Oct 2026

जालंधर-लुधियाना नेशनल हाईवे पर भीषण हादसा: खड़े ट्रक से टकराया ऑटो; दो मजदूरों की मौत

Accident on Jalandhar Ludhiana NH
Jalandhar
29 Oct 2026

जालंधर के गांव सरींह पहुंचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, लोक मिलनी में सुनीं लोगों की समस्याएं

Chief Minister Bhagwant Mann reached Sarinh village in Jalandhar and listened to people's grievances during a 'Lok Milni' (public interaction) event
Jalandhar
28 Oct 2026

ऑमलेट में देरी पर विवाद, अगले दिन रेहड़ी संचालक पर खंडे-छुरों से हमला

Dispute over delay in serving an omelette leads to an attack on a street vendor with swords and knives the following day
Jalandhar
28 Oct 2026

फिल्लौर में बस-कार की टक्कर, दो गंभीर घायल

Bus-car collision in Phillaur; two critically injured
Jalandhar
28 Oct 2026

कूड़े की ट्रॉलियों के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन, सड़क बंद की

People protest against garbage trolleys, block the road
Jalandhar
28 Oct 2026

विश्व स्ट्रोक दिवस से पहले फोर्टिस अस्पताल ने स्ट्रोक के बारे में बढ़ाई जागरूकता

Ahead of World Stroke Day, Fortis Hospital raised awareness about strokes
Jalandhar
28 Oct 2026

जालंधर: हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में भारत की धमाकेदार जीत, बांग्लादेश को 13-0 से रौंदा

India thrashed Bangladesh 13-0 in hockey
Jalandhar
27 Oct 2026

जालंधर में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, कप्तानों ने माना मुकाबला होगा चुनौतीपूर्ण

Asian Hockey Champions Trophy in Jalandhar
Jalandhar
26 Oct 2026

जालंधर में हादसा, 5 बहनों के इकलौते भाई की मौत

Accident in Jalandhar; only brother of 5 sisters dies
Jalandhar
26 Oct 2026

जालंधर में कल से एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी, एंट्री फ्री

Asian Hockey Champions Trophy begins tomorrow in Jalandhar; entry is free
Jalandhar
26 Oct 2026

जालंधर में एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारियां पूरी, दर्शकों को सभी मैचों में मिलेगी फ्री एंट्री

Preparations for the Asian Hockey Champions Trophy in Jalandhar are complete; spectators will get free entry to all matches.
Jalandhar
25 Oct 2026

जालंधर: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष परगट सिंह ने आप पर बोला हमला

Congress state president Pargat Singh slams AAP
Jalandhar
24 Oct 2026

जालंधर में नशे में झूमता युवक गिरफ्तार, जांच में निकला तस्कर

Youth arrested while staggering under the influence of drugs in Jalandhar
Jalandhar
24 Oct 2026

जालंधर में भंगड़े के साथ बांग्लादेशी हॉकी टीम का जोरदार स्वागत

Bangladeshi hockey team receives a spirited welcome in Jalandhar, accompanied by Bhangra.
Jalandhar
24 Oct 2026

जालंधर में नशे में झूमते युवक का वीडियो वायरल, पुलिस ने केस दर्ज कर किया गिरफ्तार

Video of an intoxicated youth swaying in Jalandhar goes viral; police register a case and make an arrest.
Jalandhar
24 Oct 2026

जालंधर के होटल में 27 वर्षीय महिला कर्मचारी का शव मिला, जांच में जुटी पुलिस

Body of 27-year-old female employee found in a Jalandhar hotel; police investigating
Jalandhar
23 Oct 2026

नकोदर बस स्टैंड पर 5 हजार रुपये वाला पर्स चोरी करने के आरोप में महिला पकड़ी, हंगामा

Woman caught for allegedly stealing a purse containing 5,000 rupees at Nakodar bus stand; commotion ensues
Jalandhar
23 Oct 2026

जालंधर वेस्ट में ऑटो की चपेट में आए दो बच्चे

Two children hit by an auto-rickshaw in Jalandhar West
Jalandhar
23 Oct 2026

27 अक्टूबर से जालंधर में गूंजेगा हॉकी का शोर, सीएम मान करेंगे उद्घाटन

The excitement of hockey will resonate in Jalandhar starting October 27; CM Mann will perform the inauguration
Jalandhar
23 Oct 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed