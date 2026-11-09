जबलपुर: कार में फंसकर बीस मीटर तक घिसटते हुए गया मोटरसाइकिल सवार अधेड़, सड़क पर ही मौत

भेड़ाघाट थाना क्षेत्र के पड़ुआ मोड़ पर तेज रफ्तार कार की टक्कर से बाइक सवार अधेड़ की मौत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक कार में फंस गई और चालक बाइक समेत अधेड़ को करीब 20 मीटर तक घसीटता ले गया। हादसे के बाद कार चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन



टक्कर के बाद बाइक कार में फंस गई और श्याम सुंदर करीब 20 मीटर तक घिसटते चले गए। गंभीर चोटों के कारण उनकी मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने कार जब्त कर आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। उसकी तलाश की जा रही है।



इधर, मदन महल थाना क्षेत्र में अग्रवाल कॉलोनी के पास नाले में गिरने से 48 वर्षीय अजीत मिश्रा की मौत हो गई। उन्हें सोमवार देर रात करीब 12 बजे उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया था। डॉक्टरों ने प्रारंभिक जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पंचनामा कार्रवाई के लिए अस्पताल भिजवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।