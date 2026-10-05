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गुरु रविदास महाराज के 650वें प्रकाश पर्व पर फिरोजपुर में हुआ विशेष ड्रोन शो

Nivedita

Updated Mon, 05 Oct 2026 10:13 AM IST Updated Mon, 05 Oct 2026 10:13 AM IST







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श्री गुरु रविदास महाराज जी के 650वें प्रकाश पर्व को समर्पित विशेष ड्रोन शो का आयोजन मेरिटोरियस स्कूल, हुकूमत सिंह वाला, फिरोजपुर में किया गया। ड्रोन शो देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और लोग पहुंचे। इस दौरान आसमान में ड्रोन के माध्यम से विभिन्न आकृतियां और संदेश प्रदर्शित किए गए। ... और पढ़ें

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