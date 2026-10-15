{"_id":"6ad08a38a02e70110f0a064a","slug":"video-youth-dies-under-suspicious-circumstances-in-ropar-family-suspects-murder-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"रोपड़ में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की माैत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}

रोपड़ में बुधवार देर रात एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। शुरुआती जांच में मामला सड़क हादसे का बताया जा रहा है, जिसमें मृतक महकप्रीत सिंह का एक दोस्त भी घायल हुआ है। हालांकि, महकप्रीत सिंह के शरीर पर चोटों के निशान मिलने के बाद परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। इसके चलते पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अस्पताल में उपचाराधीन घायल युवक हरसल विज का कहना है कि घटना के समय वह होश में नहीं था। इसलिए उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि हादसा कैसे हुआ या घटना के पीछे क्या कारण थे। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल मौत के वास्तविक कारणों का पता जांच के बाद ही चल सकेगा।

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