Aligarh News: ताला गोदाम में धधकी आग, लाखों का सामान खाक

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हादसे में गोदाम में रखा सामान जलने से लाखों रुपये के नुकसान का अनुमान है। आग कैसे लगी, इसकी वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है।

अलीगढ़। थाना देहलीगेट क्षेत्र के शांति नगर स्थित एडीए कॉलोनी में ताला हार्डवेयर के गोदाम में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग की चपेट में आकर गोदाम में रखा लाखों रुपये का सामान जल गया। दमकल की पांच गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का प्रयास किया। करीब आठ घंटे की मशक्कत के बाद दोपहर एक बजे आग पर पूरी तरह काबू पाया जा सका। शांति नगर निवासी मोहम्मद राशिद का एडीए कॉलोनी में अलीगढ़ लॉक्स के नाम से ताला हार्डवेयर का गोदाम है। बुधवार देर रात करीब दो बजे गोदाम में आग लग गई। उस समय इसकी जानकारी किसी को नहीं हो सकी। बृहस्पतिवार सुबह करीब पांच बजे आसपास के लोगों ने आग लगने की सूचना गोदाम मालिक को दी। जानकारी मिलते ही राशिद स्थानीय लोगों के साथ आग बुझाने में जुट गए। आग बढ़ती देख दमकल विभाग को सूचना दी गई। इसके बाद दमकल की पांच गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। आग की लपटों पर काबू पाने के लिए दमकलकर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। दोपहर करीब एक बजे आग बुझाई जा सकी। बन्नादेवी के फायर सर्विस ऑफिसर संजीव कुमार सिंह ने बताया कि