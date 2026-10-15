अंधविश्वास और गुस्से में खूनी वारदात: आरोपी ने टंगिया से सिर-चेहरे पर किए कई वार, श्मशान घाट के पास मिला शव

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पुलिस के मुताबिक, 13 अक्टूबर की शाम करीब 7:30 बजे आरोपी चंदू उर्फ चंद्रप्रकाश पटेल खुद परपोड़ी थाने पहुंचा और बलराम पटेल की हत्या की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम आरोपी को साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंची, जहां बलराम पटेल का शव बरामद किया गया।मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साक्ष्य जुटाने के लिए फोरेंसिक विशेषज्ञों की मदद ली। प्रारंभिक जांच के बाद भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1) के तहत हत्या का अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।एसडीओपी बेरला रुचि वर्मा के अनुसार, विवेचना के दौरान पुलिस ने चंदू उर्फ चंद्रप्रकाश पटेल को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पुलिस का दावा है कि पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना स्वीकार किया। उसके मुताबिक, घूरकर देखने की बात और व्यक्तिगत अंधविश्वास के चलते वह आवेश में आ गया था। इसके बाद उसने टंगिया से बलराम पटेल के सिर और चेहरे पर कई वार किए।पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल टंगिया सहित अन्य साक्ष्य जब्त किए हैं। आरोपी को 14 अक्टूबर को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया। पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है।