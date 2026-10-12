श्योपुर: बहन से विवाद के बाद पानी की टंकी पर चढ़ा युवक, पुलिस कार्रवाई की मांग पर अड़ा; देखें वीडियो

मध्य प्रदेश के श्योपुर में एक युवक के पानी की टंकी पर चढ़ने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक अपनी बहन द्वारा कथित तौर पर मारपीट किए जाने से नाराज था। इसी नाराजगी के चलते वह पानी की टंकी पर चढ़ गया और बहन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की मांग करने लगा। युवक के टंकी पर चढ़ने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और उसे सुरक्षित नीचे उतारने के प्रयास शुरू किए।जानकारी के मुताबिक, पूरा मामला श्योपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र में रिलायंस पेट्रोल पंप के पीछे का है। यहां एक युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। युवक के इस कदम की जानकारी सामने आते ही आसपास के इलाके में लोगों की भीड़ जुटने लगी। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों में भी युवक की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई।बताया जा रहा है कि युवक अपनी बहन से नाराज था। उसका आरोप है कि बहन ने उसके साथ मारपीट की थी। इसी बात से नाराज होकर युवक पानी की टंकी पर चढ़ गया। टंकी पर पहुंचने के बाद युवक ने अपनी बहन के खिलाफ पुलिस से कार्रवाई करने की मांग रखी। वह अपनी मांग पर अड़ा हुआ है और फिलहाल नीचे उतरने को तैयार नहीं बताया जा रहा है।घटना की सूचना मिलने के बाद कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मी युवक को समझाने और उसे सुरक्षित नीचे उतारने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस की प्राथमिकता युवक को बिना किसी नुकसान के सुरक्षित नीचे लाना है। इसके लिए उसे समझाइश दी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अनहोनी को टाला जा सके।इस घटना ने इलाके में लोगों का ध्यान खींचा है। फिलहाल युवक के टंकी पर चढ़ने के पीछे बताए जा रहे विवाद को लेकर पुलिस की समझाइश जारी है।अब देखना होगा कि पुलिस युवक को किस तरह सुरक्षित नीचे उतारती है और उसकी बहन के खिलाफ लगाए गए मारपीट के आरोपों पर क्या कार्रवाई होती है।