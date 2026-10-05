ग्वालियर-डबरा रोड पर बेकाबू हुई तेज रफ्तार कार: वॉशिंग सेंटर पर खड़ी दो गाड़ियों से टकराई; चालक घायल, वीडियो

ग्वालियर-डबरा रोड पर सोमवार को तेज रफ्तार **स्वीफ्ट कार** बेकाबू होकर वॉशिंग सेंटर पर खड़ी दो गाड़ियों से जा टकराई। हादसा डबरा सिटी थाना क्षेत्र के पिछोर तिराहे के पास हुआ। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों खड़ी गाड़ियां बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गईं, जबकि स्वीफ्ट कार का अगला हिस्सा भी क्षतिग्रस्त हुआ है। हादसे के बाद मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल बन गया।जानकारी के मुताबिक, हादसे के वक्त स्वीफ्ट कार में चार लोग सवार थे। बताया जा रहा है कि कार तेज रफ्तार में थी और अचानक चालक ने वाहन से नियंत्रण खो दिया। इसके बाद कार सीधे वॉशिंग सेंटर पर खड़ी दो गाड़ियों से जा भिड़ी। जोरदार टक्कर की आवाज सुनकर आसपास मौजूद लोग मौके पर पहुंचे और घायलों की मदद की। हादसे में स्वीफ्ट कार का चालक घायल हुआ है। घायल चालक की पहचान पंकज शर्मा, निवासी जवाहर कॉलोनी डबरा के रूप में बताई जा रही है। उसे तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कार में सवार अन्य लोगों को लेकर फिलहाल विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षतिग्रस्त वाहनों को सड़क से हटवाया और मामले की जांच शुरू की। पुलिस के मुताबिक, आरोपी चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस जांच में चालक के शराब के नशे में होने की बात भी सामने आई है। हालांकि, इसकी पुष्टि मेडिकल जांच और पुलिस की आगे की कार्रवाई के आधार पर होगी। पुलिस हादसे के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है।ये भी पढ़ें-पूरी घटना वॉशिंग सेंटर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई है। सामने आए फुटेज में तेज रफ्तार कार के अचानक अनियंत्रित होकर खड़ी गाड़ियों से टकराने की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। हादसे के बाद आसपास मौजूद लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हादसे में वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं और चालक को अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि दुर्घटना के वक्त कार की रफ्तार कितनी थी और चालक शराब के नशे में था या नहीं। मामले में जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।