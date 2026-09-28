भिंड: गोरमी के जलविहार मेले का वीडियो वायरल, मंच पर महिला कलाकारों का डांस और उड़ते दिखे नोट

भिंड जिले के गोरमी नगर में नगर पालिका की ओर से आयोजित जलविहार मेले के मंचीय कार्यक्रम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला कलाकार मंच पर डांस करती नजर आ रही हैं, जबकि मंच के सामने मौजूद कुछ दर्शक कलाकारों पर नोट उड़ाते दिखाई दे रहे हैं।

बताया जा रहा है कि गोरमी नगर में नगर पालिका की ओर से जलविहार मेले का आयोजन किया जा रहा है। मेले में लोगों के मनोरंजन के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आयोजित एक मंचीय कार्यक्रम में महिला कलाकारों का डांस कराया गया।

वायरल वीडियो में मंच पर महिला कलाकार नृत्य करती दिखाई दे रही हैं। मंच के सामने बड़ी संख्या में दर्शक मौजूद हैं। वीडियो में कुछ लोग कलाकारों पर नोट उड़ाते हुए भी नजर आ रहे हैं। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय स्तर पर आयोजन को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। यह मामला मेहगांव विधानसभा क्षेत्र के गोरमी नगर का बताया जा रहा है।



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वीडियो वायरल होने के बाद आयोजन में इस तरह के कार्यक्रम की अनुमति और कार्यक्रम की व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है। यह भी स्पष्ट नहीं है कि वीडियो कब का है और कार्यक्रम में कलाकारों को बुलाने की अनुमति किस स्तर से दी गई थी।

स्थानीय लोगों की ओर से आयोजन को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। अब नगर पालिका या प्रशासन की ओर से वायरल वीडियो को लेकर कोई स्पष्टीकरण दिया जाता है या नहीं, इस पर नजर है। फिलहाल जलविहार मेले के मंचीय कार्यक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। प्रशासन की जांच या आयोजकों के आधिकारिक बयान के बाद ही कार्यक्रम से जुड़े पूरे तथ्यों की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।