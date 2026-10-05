Video: UPSSSC JE का रिजल्ट जारी करने की मांग, पिकप भवन पर अभ्यर्थियों का धरना

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गोमतीनगर स्थित पिकप भवन पर सोमवार को यूपीएसएसएससी जेई भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी करने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने धरना-प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने आयोग से जल्द से जल्द रिजल्ट घोषित करने की मांग उठाई। प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा प्रक्रिया पूरी होने के बावजूद परिणाम जारी नहीं किया गया है। इससे अभ्यर्थियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। उन्होंने आयोग से परिणाम घोषित करने के साथ भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की मांग की। अभ्यर्थियों ने कहा कि जब तक उनकी मांग पर स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जाता, तब तक वे अपनी आवाज उठाते रहेंगे। धरने के दौरान बड़ी संख्या में अभ्यर्थी मौके पर मौजूद रहे।

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