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ज्ञानेश कुमार के खिलाफ यूथ कांग्रेस का मार्च, कनॉट प्लेस-मंडी हाउस मार्ग पर बैठे छात्र और नेता

Rahul Kumar Tiwari

Updated Mon, 12 Oct 2026 03:42 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 03:42 PM IST







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नई दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इंडियन यूथ कांग्रेस की ओर से बाराखंबा रोड से मार्च निकाला जा रहा है। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हैं। कनॉट प्लेस से मंडी हाउस जाने वाले मार्ग पर छात्र और नेता बैठकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ... और पढ़ें

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