दिल्ली में गांधी जयंती से पहले स्वच्छता अभियान

{"_id":"6abdc13f08ae32ac100f3fd8","slug":"video-lkhanauu-vava-ma-paratharashana-kara-raha-chhatarao-ma-sa-kaii-ka-halta-bgaugdha-thara-rata-aaya-masa-btha-karana-ka-aathasha-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"लखनऊ: विवि में प्रदर्शन कर रहीं छात्राओं में से कई की हालत बिगड़ी, देर रात आया मेंस बंद करने का आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}