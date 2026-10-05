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नूंह: भाजपा नेता को लॉरेंस-गोदारा गैंग के नाम पर धमकी, पांच करोड़ की फिरौती मांगने वाले दो गिरफ्तार
भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जाहिद हुसैन को लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा गैंग के नाम पर फोन कर पांच करोड़ रुपये की फिरौती मांगने के मामले में नूंह पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान उत्तर प्रदेश के इटावा निवासी 19 वर्षीय आकाश यादव उर्फ अंशु और गांव बाई निवासी फरीद पुत्र लतीफ के रूप में हुई है।
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