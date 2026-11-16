Nuh News: 12 दिसंबर को लगेगी राष्ट्रीय लोक अदालत

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नूंह। जिले में आगामी 12 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें न्यायालयों में लंबित मामलों का दोनों पक्षों की आपसी सहमति और समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी नेहा गुप्ता ने यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि लोक अदालत का उद्देश्य लोगों को कम समय और कम खर्च में न्याय उपलब्ध करवाना है। इसमें ट्रैफिक चालान, बैंक रिकवरी, मोटर वाहन दुर्घटना मुआवजा, पारिवारिक विवाद, दीवानी एवं समझौता योग्य फौजदारी मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण, बिजली-पानी के बिल और राजस्व संबंधी मामलों का निपटारा किया जाएगा। संवाद