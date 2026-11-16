Nuh News: सुशासन पुरस्कार योजना के लिए 25 नवंबर तक आवेदन

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नूंह। हरियाणा सरकार ने सुशासन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले सरकारी कर्मचारियों को सम्मानित करने के लिए हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना 2026 के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसकी अंतिम तिथि 25 नवंबर निर्धारित की गई है। उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि राज्य स्तर पर चयनित कर्मचारियों को 51 हजार रुपये और जिला स्तर पर 31 हजार रुपये प्रति सदस्य नकद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके साथ ट्रॉफी और प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किए जाएंगे।उन्होंने बताया कि पात्र कर्मचारी व्यक्तिगत रूप से या अधिकतम चार सदस्यों की टीम बनाकर आवेदन कर सकते हैं। ग्रुप-ए, बी, सी और डी के पात्र कर्मचारी योजना का लाभ उठा सकेंगे। पुरस्कारों के लिए 1 जनवरी 2025 से 30 अक्टूबर 2026 तक किए गए उत्कृष्ट कार्यों, नवाचारों और प्रशासनिक सुधारों का मूल्यांकन होगा। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से संबंधित कार्यालयाध्यक्ष