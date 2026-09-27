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विहिप हरियाणा ने अशोक सिंहल को किया याद, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कार्यक्रम में लिया हिस्सा

Vijay Singh Pundir

Updated Sun, 27 Sep 2026 11:43 AM IST Updated Sun, 27 Sep 2026 11:43 AM IST







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विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) हरियाणा ने अशोक सिंहल की स्मृति में एक कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर अयोध्या आंदोलन में उनके योगदान को याद किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी , गुरुग्राम विश्वविद्यालय के कुलगुरु प्रोफेसर संजय कौशिक विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण विभाग के अधिष्ठाता प्रोफेसर राकेश कुमार योगी भी मौजूद थे। ... और पढ़ें