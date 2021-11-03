Gurugram News: बेल जंपर को पुलिस ने पकड़ा
नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:11 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 12:11 AM IST
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गुरुग्राम। अपराध शाखा सिकंदरपुर टीम ने तीन मामलों में भगोड़ा चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी की पहचान जैकमपुरा निवासी रोहित के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ 2021 में शस्त्र अधिनियम की धारा में थाना न्यू कॉलोनी, शस्त्र अधिनियम में दूसरा मामले थाना शहर,और 2025 में एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में थाना शहर में मामला दर्ज किया गया था। आरोपी को अदालत ने जमानत दी थी। जमानत मिलने के बाद आरोपी अदालत में पेश नहीं हुआ है। संवाद
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