Gurugram News: 15.17 ग्राम हेरोइन के साथ आरोपी धरा

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गुरुग्राम। अपराध शाखा सोहना टीम ने शुक्रवार को सोहना-अलवर रोड से 15.17 ग्राम हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान सोहना के आईटीआई कॉलोनी निवासी कुलदीप उर्फ कुल्ला के रूप में हुई है। टीम की शिकायत पर थाना शहर सोहना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस पूछताछ में पता चला है कि आरोपी से बरामद हुई हेरोइन नूंह से 30 हजार रुपये में लेकर आया था। संवाद