{"_id":"6a945314cdfb62d4930659cc","slug":"video-gurugram-metro-project-included-in-gati-shakti-2026-08-30","type":"video","status":"publish","title_hn":"गति शक्ति में शामिल हुई गुरुग्राम मेट्रो परियोजना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम मेट्रो परियोजना को केंद्र सरकार के पीएम गति शक्ति योजना के तहत चुनिंदा महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल किया गया है। इसके बाद परियोजना के महत्वपूर्ण कार्यों की प्रगति पर प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) स्तर से भी नजर रखी जाएगी। परियोजना के महत्व और गुरुग्राम की कनेक्टिविटी में इसकी भूमिका को देखते हुए इसे गति शक्ति के तहत निगरानी के लिए चुना गया है।

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