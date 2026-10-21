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पुलिस स्मृति दिवस पर शहीद सीआरपीएफ जवानों को दी श्रद्धांजलि, अर्धसैनिक कल्याण के मुद्दे उठाए
21 अक्तूबर 1959 को लद्दाख के हॉट स्प्रिंग में चीनी हमले में शहीद हुए 10 सीआरपीएफ जवानों की स्मृति में उत्तरांचल प्रेस क्लब में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। अलायन्स ऑफ ऑल एक्स पैरा मिलिटरी फोर्सेस वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने पुष्प अर्पित कर दो मिनट का मौन रखा। कार्यक्रम में अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों की समयबद्ध पदोन्नति, पुरानी पेंशन, 400 बीएसएफ ट्रेड्समैन की बहाली और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग उठाई गई। एसोसिएशन ने 12 से 18 नवंबर तक जंतर-मंतर पर सांकेतिक भूख हड़ताल करने की घोषणा भी की।
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