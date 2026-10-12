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मुख्य चुनाव आयुक्त और SIR के विरोध में सचिवालय के पास विभिन्न संगठनों का धरना-प्रदर्शन

Renu Saklani

Updated Mon, 12 Oct 2026 01:28 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 01:28 PM IST







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मुख्य चुनाव आयुक्त और एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) के विरोध में विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने सचिवालय के समीप धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों और विरोध को लेकर प्रदर्शन किया। हालांकि, उपलब्ध जानकारी में प्रदर्शनकारियों की मांगों और आगे की रणनीति का विस्तृत ब्योरा नहीं दिया गया है। ... और पढ़ें

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