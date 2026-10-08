पूर्वांचल सांस्कृतिक एवं कल्याण परिषद की प्रेसकांफ्रेंस, पिछौड़ा-कुमाऊं की सांस्कृतिक धरोहर पर दी जानकारी

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प्रेस क्लब में पूर्वांचल सांस्कृतिक एवं कल्याण परिषद के पदाधिकारियों ने पत्रकारों से वार्ता की। इस दौरान परिषद के पदाधिकारियों ने पिछौड़ा और कुमाऊं की सांस्कृतिक धरोहर के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने इस धरोहर से जुड़े विभिन्न पहलुओं को लेकर अपनी बात रखी। वार्ता के दौरान परिषद की ओर से सांस्कृतिक विरासत के महत्व पर भी जानकारी साझा की गई।

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