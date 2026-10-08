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बरसाती खाले में आए उफान से भानियावाला- ऋषिकेश हाईवे हुआ जलमग्न
जौलीग्रांट में बुधवार शाम क्षेत्र में हुई मूसलाधार बारिश के कारण थानो वन रेंज से निकलने वाले बरसाती खाले में उफान आ गया। यह खाला भानियावाला हाईवे पर पीएनबी बैंक के पास निकलता है। खाले में आए उफान के कारण भानियावाला हाईवे जलमग्न हो गया। जिससे यातायात रेंगते हुआ आगे बढ़ा। नगर पालिका डोईवाला की टीम ने मौके पर पहुंचकर जेसीबी की मदद से पानी को डाइवर्ट करने का प्रयास किया। करीब एक घंटे तक भानियावाला मुख्य बाजार और हाईवे पर जलभराव की समस्या रही।
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