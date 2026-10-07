धमतरी: मगरलोड पेट्रोल पंप में लगा दी आग, सिरफिरे बदमाश ने दो बाइक को किया आग के हवाले, देखें सीसीटीवी फुटेज

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छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज वारदात सामने आई है। मगरलोड थाना क्षेत्र के मेघा गांव में एक बेखौफ सनकी युवक ने आधी रात को पेट्रोल पंप आग लगा दी। मगरलोड पुलिस अपराध दर्ज कर मामले की जांच कर रही है। आरोपी ने पहले तो पेट्रोल पंप के कर्मचारियों के साथ जमकर गाली-गलौज की और फिर करीब दो घंटे बाद लौटकर परिसर में खड़ी दो मोटरसाइकिलों को आग के हवाले कर दिया। इतना ही नहीं आरोपी ने पेट्रोल-डीजल की मशीन के नोजल में भी माचिस जलाकर आग भड़काने का प्रयास किया। गनीमत रही कि कर्मचारियों की सूझबूझ से समय रहते आग पर काबू पा लिया गया वरना एक बड़ा और भयावह विस्फोट हो सकता था।



पूरा मामला धमतरी जिले के मगरलोड थाना क्षेत्र के मेघा गांव स्थित 'माता रानी फ्यूल्स' पेट्रोल पंप का है। जानकारी के मुताबिक, बीती देर रात एक अज्ञात संदिग्ध युवक पेट्रोल पंप पहुंचा और बिना किसी ठोस वजह के वहां मौजूद कर्मचारियों से विवाद करते हुए गालियां देने लगा। उस वक्त कर्मचारियों से बहस करने के बाद आरोपी वहां से चुपचाप चला गया। कर्मचारियों को लगा कि विवाद शांत हो गया है, लेकिन उन्हें भनक तक नहीं थी कि वह युवक किसी बड़ी और खतरनाक साजिश को अंजाम देने की फिराक में है।







घटना सीसीटीवी में कैद

विवाद के ठीक दो घंटे बाद, यानी देर रात वही अज्ञात युवक दोबारा पेट्रोल पंप पर वापस लौटा। इस बार उसके इरादे बेहद खतरनाक थे। उसने पेट्रोल-डीजल की मुख्य मशीनों के पास खड़ी पंप कर्मचारियों की दो मोटरसाइकिलों को निशाना बनाया और माचिस जलाकर उन्हें आग के हवाले कर दिया। देखते ही देखते दोनों बाइकें धूं-धूं कर जलने लगीं। बदमाश की सनक यहीं नहीं रुकी; उसने ज्वलनशील ईंधन से भरे पेट्रोल पंप के नोजल को भी माचिस की तीली से जलाने का प्रयास किया। आग की लपटें उठती देख पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने अदम्य साहस का परिचय दिया। कर्मचारियों ने जब बाइक में आग लगे हुए देखा, तो बिना वक्त गंवाए तुरंत वहां रखे फायर एक्सटिंग्विशर (अग्निशामक यंत्र) का इस्तेमाल किया और सूझबूझ से आग पर काबू पा लिया।



इनका कहना है

हालांकि, जब तक आग बुझाई जाती, तब तक दोनों बाइकें पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी थीं। घटना की पूरी वारदात पेट्रोल पंप पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वारदात की गंभीरता को देखते हुए धमतरी पुलिस महकमा तुरंत अलर्ट हो गया है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को अपने कब्जे में ले लिया है, जिसके आधार पर आरोपी की शिनाख्त और उसकी तलाश की जा रही है।

भावना पांडेय, पुलिस अधीक्षक धमतरी



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