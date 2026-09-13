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Bihar Floods: Havoc caused by floods in North India, including Bihar! Homes and fields submerged, life comes t
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Bihar Flood: बिहार समेत उत्तर भारत में बाढ़ का कहर! घर-खेत डूबे, थम गई जिंदगी की रफ्तार | Report
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