राहुल गांधी और अभिजीत दीपके पर लगाए आरोप

प्रदर्शन के दौरान युवा परिषद के नेताओं ने राहुल गांधी और कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दीपके पर निशाना साधा। खुशी रमन भारतवंशी और प्रज्ञा परमिता महारी ने सवाल उठाया कि प्रदर्शन और आयोजनों के लिए धन कहां से आ रहा है। उन्होंने विदेशी फंडिंग की जांच कराने की मांग भी की। हालांकि, फंडिंग और अन्य आरोपों के समर्थन में कोई दस्तावेज या स्वतंत्र पुष्टि उपलब्ध नहीं कराई गई।



युवा परिषद की बीएचयू चेयरपर्सन जीनत रहमान ने कहा कि यदि राहुल गांधी को चुनाव में वोट चोरी का संदेह है तो उन्हें पहले अपनी पार्टी और उन राज्यों में चुनावी प्रक्रिया पर सवालों का जवाब देना चाहिए, जहां कांग्रेस सत्ता में है या गठबंधन का हिस्सा है। उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफे की मांग को अनुचित बताते हुए कहा कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था की निष्पक्षता और स्वतंत्रता बनाए रखना जरूरी है। रहमान ने मतदाता सूची से कथित फर्जी नाम हटाए जाने को लेकर भी कांग्रेस पर आरोप लगाए। उनका दावा था कि मतदाता सूची में सुधार से कांग्रेस असहज है। इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है।