वाराणसी: महिला ने फंदे से लटककर दी जान, घरवालों ने कहा- रास्ते के विवाद से परेशान होकर उठाया ये कदम

वाराणसी में बड़ागांव थाना क्षेत्र के अहरक गांव में एक महिला ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। परिजनों का आरोप है कि जमीन पर कब्जेदारी और रास्ते के विवाद को लेकर महिला कई दिनों से अधिकारियों के चक्कर लगा रही थी, लेकिन उसकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। इसी से परेशान होकर महिला ने आत्मघाती कदम उठाया।

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घरवालों ने लगाया ये आरोप

परिजनों के मुताबिक महिला ने अधिकारियों से अपनी परेशानी बताने के साथ ही आत्महत्या की चेतावनी भी दी थी। इसके बावजूद मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। बुधवार रात महिला ने फंदे से लटककर जान दे दी। विज्ञापन







परिजनों ने बताया कि गांव के बाहर जाने का रास्ता बंद होने के कारण करीब 14 घंटे से शव घर के बाहर रखा है। परिवार की मांग है कि पहले रास्ते का विवाद सुलझाया जाए, इसके बाद ही शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी परिवार को समझाने और अंतिम संस्कार कराने की कोशिश में जुटे हैं। परिजनों के मुताबिक महिला ने अधिकारियों से अपनी परेशानी बताने के साथ ही आत्महत्या की चेतावनी भी दी थी। इसके बावजूद मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। बुधवार रात महिला ने फंदे से लटककर जान दे दी।परिजनों ने बताया कि गांव के बाहर जाने का रास्ता बंद होने के कारण करीब 14 घंटे से शव घर के बाहर रखा है। परिवार की मांग है कि पहले रास्ते का विवाद सुलझाया जाए, इसके बाद ही शव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी परिवार को समझाने और अंतिम संस्कार कराने की कोशिश में जुटे हैं।

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