{"_id":"626f65912184662af8611f94","slug":"weather-update-varanasi-purvanchal-winds-brought-relief-from-heat-temperature-decreased-by-seven-degrees","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"वाराणसी में मौसम: नम हवाओं ने दिलाई गर्मी से राहत, तीन दिन में सात डिग्री सेल्सियस कम हुआ तापमान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वाराणसी Published by: उत्पल कांत Updated Mon, 02 May 2022 10:31 AM IST