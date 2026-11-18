अंबेडकरनगर में मंगलवार देर रात पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारा गया जिले के बहरियाबाद निवासी वाहिद अंसारी करीब दस साल पहले मस्कट से गांव लौटा था, लेकिन मस्कट में करीब ढाई साल तक सिलाई का काम करने वाला बहरियाबाद निवासी वाहिद अंसारी वापस लौटा तो उसकी जिंदगी की दिशा बदल गई।

विज्ञापन

पुराने साथियों के संपर्क और गलत संगत के बाद उसने लूट और छिनैती जैसी घटनाओं से अपराध की दुनिया में कदम रखा। धीरे-धीरे उसका नाम हत्या के प्रयास, डकैती, आर्म्स एक्ट और गैंगस्टर एक्ट जैसे गंभीर मामलों में सामने आने लगा। गाजीपुर के अलावा आजमगढ़, वाराणसी और गोरखपुर तक उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुईं।बहरियाबाद के थाना प्रभारी वासुदेव प्रसाद ने बताया कि 23 दिसंबर 2017 को पुलिस ने उसकी हिस्ट्रीशीट खोली। पुलिस के सीसीटीएनएस रिकॉर्ड के मुताबिक, उसके खिलाफ कुल 35 मुकदमे दर्ज थे। पुलिस दस्तावेजों के मुताबिक, वर्ष 1994 में जन्मे वाहिद ने बहरियाबाद के सुभाष विद्या मंदिर से पढ़ाई की थी। रोजी-रोटी की तलाश में बड़े भाई के साथ मस्कट गया और करीब ढाई साल वहां रहा। वापस आने के बाद वह पुराने साथियों के संपर्क में आया।