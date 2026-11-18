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वाराणसी। पारंपरिक कबूतरबाजी प्रतियोगिता मंगलवार दोपहर भोजूबीर क्षेत्र में कबूतरबाजी प्रतियोगिता हुई। इसमें विक्की यादव को प्रथम पुरस्कार, मनोज प्रजापति को दूसरा और सतीश पाल को तीसरा पुरस्कार मिला। विक्की यादव के कबूतरों ने लगातार डेढ़ घंटे तक सबसे ऊंची उड़ान लगाकर विजेता बनाया। कार्यक्रम संयोजक विकास यादव ने बताया कि कबूतरबाजी की अनोखी और प्राचीन परंपरा वाराणसी में वर्षों से चली आ रही है। यह प्रतियोगिता स्व. श्रीहरि चौरसिया और स्व. श्रीराघव यादव की स्मृति में आयोजित की गई। मुख्य अतिथि के रूप में ग्वालियर से जीतू यादव और प्रयागराज से कुशल मिश्रा ने प्रतियोगिता के विजेताओं के पुरस्कृत किया। संवाद