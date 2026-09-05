Varanasi News: काशी के चारों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को राधाकृष्णन अलंकरण का सम्मान

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वाराणसी। शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर रोटरी क्लब वाराणसी की ओर से वाराणसी के चार प्रमुख उच्च शिक्षण संस्थानों के कुलपतियों को उनकी चौखट पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अलंकरण-2026 से सम्मानित किया गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के कुलपति प्रो. आनंद कुमार त्यागी, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. बिहारी लाल शर्मा, बीएचयू के कुलपति प्रो. डॉ. अजित कुमार चतुर्वेदी और तिब्बतन उच्च शिक्षा संस्थान के कुलपति भिक्षु प्रो. वंगछुग दोर्जे नेगी को तिलक-अक्षत, साफा-पगड़ी, अंगवस्त्रम, पुष्पमाला, मिष्ठान्न एवं स्मृति-उपहार भेंट कर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समन्वयन पूर्व अध्यक्ष प्रो. मनीष खत्री ने किया। ब्यूरो