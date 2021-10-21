Varanasi News: वाराणसी यूपी-112 प्रदेश में शीर्ष पर, फोन पर नौ मिनट के अंदर पहुंचने का निर्देश
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:23 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:23 AM IST
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वाराणसी। ट्रैफिक पुलिस लाइन सभागार में बृहस्पतिवार को पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने यूपी-112 की सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए समीक्षा बैठक की। बताया कि कमिश्नरेट वाराणसी की यूपी-112 प्रदेशीय रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर है। इसका औसत प्रतिक्रिया समय 5 मिनट 22 सेकंड और जनसंतुष्टि स्तर 94 फीसदी है।
उन्होंने कहा कि यूपी-112 कमिश्नरेट की हर पीआरवी सिर्फ पुलिस वाहन नहीं, बल्कि जनसहायता का सशक्त माध्यम बने। त्वरित प्रतिक्रिया, संवेदनशील व्यवहार और प्रभावी पुलिस सेवा हमारी प्राथमिकता है। यूपी-112 ने देशभर में आपातकालीन पुलिस सेवा में आदर्श व्यवस्था बनाई है। उन्होंने पीआरवी कर्मियों को घटनास्थल पर त्वरित, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण पुलिस सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुलिस आयुक्त ने प्रत्येक कॉल पर प्रतिक्रिया समय नौ मिनट के भीतर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। 10 मिनट से अधिक विलंब होने पर संबंधित कर्मियों के प्रदर्शन की समीक्षा, काउंसिलिंग और आवश्यकतानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पीआरवी टीमों को प्रतिमाह एक-एक हजार रुपये की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। थाना शिवपुर की पीआरवी-6974 को कॉल करने वाले की संतुष्टि के मामले में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सराहा गया। वहीं, थाना सिगरा की पीआरवी-0598 को बेहतर प्रतिक्रिया समय के लिए विशेष रूप से सराहा गया।
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उन्होंने कहा कि यूपी-112 कमिश्नरेट की हर पीआरवी सिर्फ पुलिस वाहन नहीं, बल्कि जनसहायता का सशक्त माध्यम बने। त्वरित प्रतिक्रिया, संवेदनशील व्यवहार और प्रभावी पुलिस सेवा हमारी प्राथमिकता है। यूपी-112 ने देशभर में आपातकालीन पुलिस सेवा में आदर्श व्यवस्था बनाई है। उन्होंने पीआरवी कर्मियों को घटनास्थल पर त्वरित, प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण पुलिस सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पुलिस आयुक्त ने प्रत्येक कॉल पर प्रतिक्रिया समय नौ मिनट के भीतर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। 10 मिनट से अधिक विलंब होने पर संबंधित कर्मियों के प्रदर्शन की समीक्षा, काउंसिलिंग और आवश्यकतानुसार विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
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उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली पीआरवी टीमों को प्रतिमाह एक-एक हजार रुपये की पुरस्कार राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। थाना शिवपुर की पीआरवी-6974 को कॉल करने वाले की संतुष्टि के मामले में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सराहा गया। वहीं, थाना सिगरा की पीआरवी-0598 को बेहतर प्रतिक्रिया समय के लिए विशेष रूप से सराहा गया।
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