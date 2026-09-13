काशी में बोले चंपत राय: चार महीने परेशान था, दो महीने तक घर से नहीं निकला; प्रभु श्रीराम ने दिलाया न्याय
काशी पहुंचे श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय ने कहा कि श्रीराम मंदिर में चंदा चोरी मामले में अनावश्यक बातों से चार महीने तक परेशान था। कहा कि प्रभु श्रीराम का स्मरण करते रहे। आखिरकार उन्होंने मुझे न्याय दिलाया।
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श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय शनिवार को काशी की गलियों में घूमे। मणिकर्णिका घाट स्थित सिद्ध पीठ नृसिंह मठ गए। समाधियों व मंदिरों में दर्शन किए। साथ ही कहा कि श्रीराम मंदिर में चंदा चोरी मामले में अनावश्यक बातों से चार महीने तक परेशान था। दो महीने तो घर से नहीं निकल सका। एक महीने तक श्रीराम मंदिर नहीं गया। इस बीच प्रभु श्रीराम का स्मरण करते रहे। आखिरकार उन्होंने मुझे न्याय दिलाया।
आध्यात्मिक लाभ के लिए काशी आए चंपत राय सिद्ध पीठ नृसिंह मठ गए। वहां विराजमान योगीराज स्वामी नरसिंह भारती महाराज की जीवित समाधि का वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दर्शन-पूजन किया। श्री कोलाहल नृसिंह भगवान, श्रीराम जन्मभूमि आंदोलन में पूजित भगवान श्रीराम की प्रतिमा, श्री त्रिकोटेश्वर महादेव और संत ज्ञानेश्वर महाराज का पूजन-अर्चन किया। मां गंगा के भी दर्शन किए।
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चंपत राय वैदिक आचार्यों से भी मिले और उनका हाल जाना। उनसे श्रीराम मंदिर में चंदा चोरी मामले के बाद हुई मानसिक पीड़ा और दुख को उन्होंने साझा किया। नृसिंह मठ के प्रभारी विजय चौधरी ने बताया कि चंपत राय ने अपनी व्यथा व्यक्त करते हुए बताया कि जिस तरह से उन पर आरोप लगाए जा रहे थे, उससे वह परेशान थे। किसी से बात नहीं करते थे। चार महीने तक श्रीमद्भागवत गीता, श्रीरामचरितमानस और रामायण का पाठ करते रहे। उन्होंने काशी की गलियों में भी भ्रमण कर आनंद लिया।