वाराणसी: आज आएंगे भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हेमांग जोशी, 17 सितंबर की यात्रा के संबंध में करेंगे बैठक

भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हेमांग जोशी रविवार को वाराणसी आएंगे। यह जानकारी भाजयुमो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रोहित मिश्रा ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है।

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युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार काशी आएंगे। वह 17 सितंबर की यात्रा के संबंध में बैठक करेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे।