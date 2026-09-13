फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Varanasi News ›   BJYM National President Dr. Hemang Joshi to arrive varanasi will meeting regarding September 17th rally

वाराणसी: आज आएंगे भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हेमांग जोशी, 17 सितंबर की यात्रा के संबंध में करेंगे बैठक

Sun, 13 Sep 2026 12:17 PM IST
Pragati Chand अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी।
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Sun, 13 Sep 2026 12:17 PM IST
सार

भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हेमांग जोशी आज पहली बार काशी आ रहे हैं। वह 17 सितंबर की यात्रा के संबंध में बैठक करेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे।  
 

विज्ञापन
BJYM National President Dr. Hemang Joshi to arrive varanasi will meeting regarding September 17th rally
भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हेमांग जोशी - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हेमांग जोशी रविवार को वाराणसी आएंगे। यह जानकारी भाजयुमो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रोहित मिश्रा ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। 

विज्ञापन


युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार काशी आएंगे। वह 17 सितंबर की यात्रा के संबंध में बैठक करेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे।  

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed