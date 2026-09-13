वाराणसी: आज आएंगे भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हेमांग जोशी, 17 सितंबर की यात्रा के संबंध में करेंगे बैठक
अमर उजाला नेटवर्क, वाराणसी। Published by: Pragati Chand Updated Sun, 13 Sep 2026 12:17 PM IST
सार
भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हेमांग जोशी आज पहली बार काशी आ रहे हैं। वह 17 सितंबर की यात्रा के संबंध में बैठक करेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे।
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विस्तार
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भाजयुमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हेमांग जोशी रविवार को वाराणसी आएंगे। यह जानकारी भाजयुमो यूपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रोहित मिश्रा ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है।
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युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने लिखा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार काशी आएंगे। वह 17 सितंबर की यात्रा के संबंध में बैठक करेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं के साथ कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे।
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