वाराणसी में मौसम का हाल: नवंबर में दिसंबर- जनवरी जैसा कोहरा, सुबह सात बजे 200 मीटर रही दृश्यता

काशी में नवंबर की शुरुआत में ही दिसंबर और जनवरी जैसा कोहरा छा गया। दृश्यता एक ही घंटे में अचानक 1200 मीटर से घटकर 200 मीटर पहुंच गई। सोमवार सुबह पांच बजे 1500 मीटर और छह बजे तक दृश्यता 1200 मीटर तक थी। सात बजते ही यह 1000 मीटर तक लुढ़ककर 200 मीटर पर आ गई।

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सुबह काशीवासियों को एक बार लगा कि जैसे कड़ाके की ठंड शुरू हो गई हो। सड़कों पर आवागमन प्रभावित हो गया। सुबह 10 बजे तक कोहरा काफी हद तक समाप्त होते ही दृश्यता 1500 मीटर पर वापस आ गई।दोपहर एक बजे तक दो किमी और तीन बजे तक चार किमी हो गई। यूपी आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के वरिष्ठ विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह के मुताबिक, अगले दो दिन तक बनारस और आसपास के इलाकों में घने कोहरे की संभावना है।दोनों दिन चार-चार घंटे के कोहरा पड़ सकता है। जैसे ही सुबह सूर्य का उदय होगा उसी समय कोहरे की संभावना है। ऐसा इसलिए कि वाराणसी में हवा में नमी काफी है। यह रविवार से ही 96 फीसदी है। रात में तापमान के गिरने और सूर्य उदय होते ही कोहरे की स्थिति बन रही है।काशी का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस पर चला गया, वहीं न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। यह सामान्य से तीन डिग्री ज्यादा था। हवा 15 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चली। सुबह पांच बजे तापमान 20 डिग्री और शाम को आठ बजे तक तापमान 25 डिग्री पर आ गया था। अधिकतम तापमान तो 30 से 32 डिग्री तक रह सकता है, लेकिन रात का तापमान तीन डिग्री तक गिर सकता है।