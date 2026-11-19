घने कोहरे से निजात मिलते ही तूफान का संकट

यूपी आंचलिक मौसम विज्ञान विभाग के वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह के अनुसार, 21 और 22 नवंबर को अकवान पूर्वांचल को प्रभावित कर सकती है। पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के साथ ही ठंडी और सूखी उत्तरी-पश्चिमी हवाएं जोर पकड़ सकती हैं।



अगले 72 घंटों के दौरान प्रदेश के कई भाग में दिन और रात के तापमान में छह डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। तापमान सामान्य से नीचे पहुंच सकता है। घने कोहरे से निजात मिलने के साथ ही बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान अकवान के प्रभाव से 20 नवंबर से हवा के दिशा में बदलाव आ सकता है। पूर्वांचल के कुछ इलाकों में संभावित हल्की से मध्यम बारिश के बाद न्यूनतम तापमान में 4 से 6 डिग्री की गिरावट आने की संभावना है।