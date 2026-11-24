देव दीपावली की पूर्व संध्या पर सोमवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के कारण काशी चोक हो गई। मैदागिन-चौक-गोदौलिया और दशाश्वमेध-गोदौलिया, गिरजाघर-नई सड़क, बेनियाबाग और कबीरचौरा मार्ग पूरी तरह जाम की चपेट में रहे। ढाई घंटे तक यह क्षेत्र जाम से कराहता रहा। चौक से विश्वनाथ धाम की तरफ जाते समय जाम का हाल देखकर मंडलायुक्त के. विजयेंद्र पांडियन सोमवार की शाम करीब 4 बजे वाहन छोड़कर पैदल चलने लगे।

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चौक, दशाश्वमेध, लक्सा, चेतगंज और कोतवाली थाना क्षेत्रों में जाम ने हर किसी को फंसाया। अचानक बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं और पर्यटकों के पहुंचने से यातायात का दबाव बढ़ गया। प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। इससे लोगों को पैदल निकलने में भी परेशानी हुई। चौक से गोदौलिया, गोदौलिया से गिरजाघर, नई सड़क, बेनियाबाग और कबीरचौरा तक जाम की स्थिति बनी रही। मैदागिन क्षेत्र में भी वाहनों की लंबी कतारें लग गईं।दशाश्वमेध निवासी विशाल यादव और राजा दरवाजा निवासी मनोज यादव ने बताया कि मैदागिन की ओर से आने वाले वीआईपी वाहनों के कारण आए दिन जाम लगता है। आरोप है कि कुछ वाहन चौक थाने के पास खड़े कर दिए जाते हैं। इनके चालक और सवार दर्शन-पूजन के लिए चले जाते हैं।सड़क किनारे खड़े इन वाहनों से रास्ता संकरा हो जाता है, जिससे जाम और गंभीर हो जाता है। अनावश्यक रूप से सड़क पर वाहन खड़े करने वालों पर कार्रवाई की जाए। वीआईपी वाहनों के लिए एक निश्चित समय तय किया जाए, तभी इस क्षेत्र में राहत मिलेगी।