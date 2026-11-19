परीक्षा परिणाम और छात्रावास का मुद्दा उठाया

प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना था कि परीक्षा परिणामों में त्रुटियों को ठीक कराने के लिए विद्यार्थियों को कई महीने तक भटकना पड़ता है। महिला छात्रावास के निर्माण और उसकी मौजूदा स्थिति पर भी सवाल उठाए। परिषद ने छात्रावास आवंटन, फील्ड और प्रयोगशाला की कमी दूर करने की मांग की।



इसके अलावा ललित कला के 2020 बैच का लंबित परीक्षा परिणाम जारी करने और वाहन पार्किंग की समस्या का समाधान कराने की मांग भी उठाई गई।



धरना-प्रदर्शन में हर्ष सिंह, शिवम पांडेय, आकृति, रजनीश तिवारी, विवेक, रजत, सतीश, सोनम, अनीशा, चंद्रभूषण, प्रतीक, आकाश, मुस्कान और समीरा समेत सैकड़ों छात्र-छात्राएं शामिल रहे।